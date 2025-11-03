नागा चैतन्य की 'NC24' पर पड़ा तेलंगाना बस हादसे का असर, निर्माताओं ने जारी किया पोस्ट

नागा चैतन्य की 'NC24' पर पड़ा तेलंगाना बस हादसे का असर, निर्माताओं ने जारी किया पोस्ट
क्या है खबर?
दक्षिण सिनेमा के अभिनेता नागा चैतन्य अपनी अगली फिल्म को लेकर काफी समय से चर्चा में हैं। फिलहाल इस अनाम फिल्म का नाम 'NC24' रखा गया है, जिससे अभिनेता की झलक पहले ही सामने आ चुकी थी। निर्माता 3 नवंबर को फिल्म से अभिनेत्री मीनाक्षी चौधरी का पहला पोस्टर जारी करने वाले थे। हालांकि, तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में चेवेल्ला के पास भीषण बस हादसे से निर्माताओं ने अपना फैसला बदल दिया है। उन्होंने पोस्ट साझा करते हुए ऐलान किया।
संवेदना
निर्माताओं ने व्यक्त की गहरी संवेदना
फिल्म के आधिकारिक ट्विटर पेज पर लिखा, 'चेवेल्ला, रंगारेड्डी जिले में हुई दुखद घटना से हम दुखी हैं। हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। घायलों के स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इस दुखद घटना को देखते हुए, #NC24 ने मीनाक्षी चौधरी के पोस्टर को कल तक के लिए स्थगित कर दिया है।' निर्माता अभिनेत्री मीनाक्षी का फर्स्ट लुक 4 नवंबर को जारी करेंगे। बता दें कि चेवेल्ला बस हादसे में 24 लोगों की मौत की जानकारी बाहर आई है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Team #NC24 stands in solidarity with the families affected by the unfortunate incident in Chevella.— NC24 (@Nc24chronicles) November 3, 2025
Wishing strength, recovery, and peace to all. 🙏 pic.twitter.com/UZcPi35Wiq