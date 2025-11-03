फिल्म 'NC24' के निर्माताओं ने जारी किया पोस्ट

नागा चैतन्य की 'NC24' पर पड़ा तेलंगाना बस हादसे का असर, निर्माताओं ने जारी किया पोस्ट

लेखन ज्योति सिंह 12:12 pm Nov 03, 202512:12 pm

क्या है खबर?

दक्षिण सिनेमा के अभिनेता नागा चैतन्य अपनी अगली फिल्म को लेकर काफी समय से चर्चा में हैं। फिलहाल इस अनाम फिल्म का नाम 'NC24' रखा गया है, जिससे अभिनेता की झलक पहले ही सामने आ चुकी थी। निर्माता 3 नवंबर को फिल्म से अभिनेत्री मीनाक्षी चौधरी का पहला पोस्टर जारी करने वाले थे। हालांकि, तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में चेवेल्ला के पास भीषण बस हादसे से निर्माताओं ने अपना फैसला बदल दिया है। उन्होंने पोस्ट साझा करते हुए ऐलान किया।