तेलंगाना में सरकारी बस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर, 20 यात्रियों की मौत

तेलंगाना में सरकारी बस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर (तस्वीर: एक्स/@gaffar5593)

लेखन गजेंद्र 09:33 am Nov 03, 202509:33 am

क्या है खबर?

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सोमवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TGSRTC) की एक बस और बजरी लदे ट्रक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा तड़के 5 बजे हैदराबाद-बीजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेवेल्ला में मिर्जागुडा गांव के पास हुआ है। हादसे के समय बस में 70 यात्री सवार थे। हादसे में कम से कम 20 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हैं। सभी घायल अस्पताल में भर्ती हैं।