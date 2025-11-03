LOADING...
तेलंगाना में सरकारी बस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर (तस्वीर: एक्स/@gaffar5593)

तेलंगाना में सरकारी बस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर, 20 यात्रियों की मौत

लेखन गजेंद्र
Nov 03, 2025
09:33 am
क्या है खबर?

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सोमवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TGSRTC) की एक बस और बजरी लदे ट्रक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा तड़के 5 बजे हैदराबाद-बीजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेवेल्ला में मिर्जागुडा गांव के पास हुआ है। हादसे के समय बस में 70 यात्री सवार थे। हादसे में कम से कम 20 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हैं। सभी घायल अस्पताल में भर्ती हैं।

हादसा

गलत दिशा से आ रहा था ट्रक

सरकारी बस तंदूर डिपो की बताई जा रही थी, जो हैदराबाद जा रही थी। तभी विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से उसकी आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का बजरी से भरा सामान बस पर गिर गया, जिससे कई यात्री उसके नीचे दब गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में ट्रक चालक के गलत दिशा में आने का पता चला है, आगे की जांच की जा रही है।

ट्विटर पोस्ट

हादसे के बाद का दृश्य

बचाव

बचाव अभियान चलाने में 3 मशीनों की मदद

पुलिस ने बताया कि मृतकों में बस और ट्रक चालक के अलावा महिलाओं की भी मौत हुई है। मृतकों में एक 10 महीने का बच्चा भी शामिल है। आपातकालीन टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बस के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। इसके लिए 3 जेसीबी मशीनों को लगाया गया था। पुलिस का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हादसे के बाद राजमार्ग पर लंबा जाम भी लग गया था।

शोक

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जांच के आदेश दिए

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त कर मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव और पुलिस महानिदेशक बी शिवधर रेड्डी को तत्काल बचाव एवं राहत उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी घायलों को बिना किसी देरी हैदराबाद भेजने को कहा और घटना के जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सरकार से घायलों और मृतक यात्रियों के परिवारों को हरसंभव सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है।