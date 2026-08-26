'दृश्यम' फ्रेंचाइजी पर आया एक नया अपडेट

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' के बाद नए रूप में आगे बढ़ेगी फ्रेंचाइजी, क्या है निर्माताओं की योजना?

लेखन ज्योति सिंह 11:17 am Aug 26, 202611:17 am

क्या है खबर?

अजय देवगन ने अपनी 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का ऐलान कर दिया है। हाल ही में, उन्होंने फिल्म से अपने साथ-साथ अन्य कलाकारों की पहली झलक साझा की थी। तब से माना जा रहा है कि तीसरी किस्त कहानी को उसके निर्णायक अंत तक ले जाएगी। ताजा अपडेट है कि निर्देशक अभिषेक पाठक और निर्माता कुमार मंगत पाठक इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन एक नई कहानी के साथ।