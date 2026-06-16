'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, 238 करोड़ पार; अब इस दिन OTT पर मचाएगी तहलका
मनोरंजन
अभिनेता मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' अपने चौथे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। फिल्म ने अब तक दुनियाभर में 238.86 करोड़ रुपये की बंपर कमाई कर ली है।
इस क्राइम थ्रिलर ने भारत में 109.68 करोड़ रुपये की कुल कमाई की है, वहीं विदेशों से इसने 111.70 करोड़ रुपये कमाए हैं।
OTT पर कब आएगी 'दृश्यम 3'?
अगर आप अभी तक फिल्म को थिएटर में नहीं देख पाए हैं, या इसे फिर से देखना चाहते हैं, तो 'दृश्यम 3' 18 जून को OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है।
फिल्म की इस कामयाबी से यह साफ हो गया है कि मोहनलाल आज भी इंडस्ट्री के बड़े सितारे बने हुए हैं। यह भी पता चलता है कि दर्शक जॉर्जकुट्टी की कहानी को इतना पसंद क्यों करते हैं।