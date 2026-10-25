माधुरी की शोहरत के सहारे नहीं जीते नेने, बोले- अमेरिका में उन्हें कोई नहीं जानता था

डॉ. श्रीराम नेने ने CNBC-TV18 को दिए इंटरव्यू में पत्नी की शोहरत पर जीने के तानों का करारा जवाब दिया।

उन्होंने साफ कहा, "अमेरिका में उन्हें कोई नहीं जानता था और मैं वहां का नामी हार्ट सर्जन था। हालांकि, भारत में माधुरी का कद बेहद अलग स्तर पर है और मुझे उन पर बेहद गर्व है। उनके स्टारडम ने मुझे कभी असहज महसूस नहीं कराया।"

डॉ. नेने ने स्पष्ट किया कि दोनों ने अपनी मेहनत से पहचान बनाई है।