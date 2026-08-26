गायिका डॉली पार्टन के निधन पर राष्ट्रपति ट्रंप ने जताया शोक, सम्मान में झुकेगा अमेरिकी झंडा
क्या है खबर?
कंट्री म्यूजिक की महान गायिका और अभिनेत्री डॉली पार्टन के निधन से अमेरिका में शोक व्याप्त है। उन्होंने मंगलवार को 80 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। इस दुखद खबर की पुष्टि गायिका के भांजे ब्रायन सीवर ने सोशल मीडिया पर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डॉली के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने भावुक बयान जारी करते हुए कहा कि गायिका जैसी कलाकार न पहले कभी हुई हैं और न कभी होंगी।
ऐलान
एक हफ्ते तक झुका रहेगा अमेरिका का झंडा
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक बयान में कहा, "यह बताते हुए दुख हो रहा है कि डॉली पार्टन, जो अब तक की सबसे महान कंट्री गायिकाओं में से एक थीं, उनका निधन हो गया है। उसके जैसी कोई कभी नहीं हुई और न कभी होगी।"
राष्ट्रपति ने गायिका के सम्मान में पूरे एक हफ्ते के लिए अमेरिका के झंडे को झुकाने का आदेश दिया।
उन्होंने लिखा, 'शांति से आराम करो, डॉली...दुनिया तुम्हें प्यार करती है।'
करियर
कई दशकों तक चला गायिका का संगीत सफर
डॉली का संगीत सफर कई दशकों तक चला और वह संगीत की दुनिया की सबसे पसंदीदा हस्तियों में से एक थीं।
वह अब तक की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बेचने वाली महिला कंट्री कलाकारों में शामिल थीं, जिन्होंने दुनियाभर में लगभग 16 करोड़ से ज्यादा एल्बम बेची थीं।
उनका पहला एल्बम वीडियो 'हैलो, आई एम डॉली' 1967 में रिलीज हुआ था। इसके बाद उन्होंने 'जोलीन', 'कोट ऑफ मेनी कलर्स' और 'आई विल ऑलवेज लव यू' जैसे तमाम लोकप्रिय गाने लिखे।