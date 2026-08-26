दिग्गज गायिका डॉली पार्टन का निधन

गायिका डॉली पार्टन के निधन पर राष्ट्रपति ट्रंप ने जताया शोक, सम्मान में झुकेगा अमेरिकी झंडा

लेखन ज्योति सिंह 10:02 am Aug 26, 202610:02 am

क्या है खबर?

कंट्री म्यूजिक की महान गायिका और अभिनेत्री डॉली पार्टन के निधन से अमेरिका में शोक व्याप्त है। उन्होंने मंगलवार को 80 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। इस दुखद खबर की पुष्टि गायिका के भांजे ब्रायन सीवर ने सोशल मीडिया पर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डॉली के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने भावुक बयान जारी करते हुए कहा कि गायिका जैसी कलाकार न पहले कभी हुई हैं और न कभी होंगी।