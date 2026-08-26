'कंट्री म्यूजिक' की दिग्गज गायिका और अभिनेत्री डॉली पार्टन का 80 की उम्र में निधन
क्या है खबर?
कंट्री म्यूजिक की दिग्गज गायिका, गीतकार और अभिनेत्री डॉली पार्टन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। टेनेसी के एक छोटे से लकड़ी के मकान से संगीत की दुनिया के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने वाली डॉली ने अपनी सुरीली आवाज, दिल छू लेने वाले गीतों और अनूठे अंदाज से करोड़ों दिलों पर राज किया। अपने तमाम कालजयी गानों के जरिए उन्होंने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक युग का अंत है।
पुष्टि
इंस्टाग्राम वीडियो से हुई डॉली पार्टन के निधन की पुष्टि
'कंट्री म्यूजिक की महारानी' डॉली के निधन का दुखद समाचार उनके भांजे ब्रायन सीवर ने डॉली के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर साझा किया।
हालांकि, निधन के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। ब्रायन ने बताया कि अपनी मृत्यु की घोषणा वीडियो के जरिए करने का अनुरोध खुद डॉली ने वर्षों पहले उनसे किया था। वो अपने परिवार और कई पीढ़ियों के प्रशंसकों के बीच बेहद प्रिय थीं।
जुड़ाव
अस्वस्थता के बावजूद प्रशंसकों से जुड़ी रहीं
डॉली पार्टन निधन से पहले कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थीं। उनका अंतिम सार्वजनिक कार्यक्रम मार्च, 2026 में उनके थीम पार्क 'डॉलीवुड' के ओपनिंग डे पर था।
इस साल अगस्त में उसी पार्क में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं आ सकीं। प्रशंसकों के सामने उनका एक पूर्व-रिकॉर्डेड वीडियो संदेश चलाया गया। बीमारी के बावजूद डॉली अपने आखिरी दिनों तक प्रशंसकों से जुड़ी रहीं।
तबीयत
डॉली ने आखिरी वीडियो में बताया था अपना हाल
वीडियो संदेश में डॉली ने स्वास्थ्य समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा था, "मुझे कभी-कभी चक्कर आते हैं और डिहाइड्रेशन हो जाता है।"
उन्होंने बताया कि उनके डॉक्टर ने उन्हें यात्रा करने से मना किया है, इसलिए वो कार्यक्रम में नहीं आ सकीं। हालांकि, उन्होंने प्रशंसकों को आश्वासन दिया था कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन प्रशंसक उनकी सेहत को लेकर चिंतित थे, लेकिन अब आई उनके निधन की खबर ने प्रशंसकों के इसी डर को सच साबित कर दिया।
सफर
दिग्गज गायिका की शानदार संगीत यात्रा
अपने आकर्षक व्यक्तित्व, बड़े विग और अनोखे स्टाइल के साथ-साथ अपने चुटीले स्वभाव के लिए जानी जाने वाली डॉली पार्टन संगीत जगत की सबसे पसंदीदा हस्तियों में से एक थीं।
वो एक ऐसी विरली कलाकार थीं, जिनकी लोकप्रियता पीढ़ी, भूगोल और राजनीति की सीमाओं से परे थी। उन्होंने 'जोलीन', 'कोट ऑफ मेनी कलर्स' और 'आई विल ऑलवेज लव यू' जैसे सैकड़ों कालजयी गाने लिखे, जिनकी 10 करोड़ से अधिक प्रतियां बिकीं और 1 अरब से ज्यादा ऑनलाइन स्ट्रीम्स किए गए।
जानकारी
'कंट्री म्यूजिक' है क्या?
कंट्री म्यूजिक अमेरिका का बेहद लोकप्रिय पारंपरिक और लोक संगीत है, जिसकी शुरुआत 1920 के दशक में अमेरिका के दक्षिणी और ग्रामीण इलाकों से हुई थी। डॉली 'कंट्री म्यूजिक की महारानी' थीं, जिन्होंने इस संगीत को अपनी आवाज से पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया।