प्रसिद्ध अमेरिकी गायिका और अभिनेत्री डॉली पार्टन का निधन

'कंट्री म्यूजिक' की दिग्गज गायिका और अभिनेत्री डॉली पार्टन का 80 की उम्र में निधन

लेखन नेहा शर्मा 01:47 am Aug 26, 202601:47 am

क्या है खबर?

कंट्री म्यूजिक की दिग्गज गायिका, गीतकार और अभिनेत्री डॉली पार्टन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। टेनेसी के एक छोटे से लकड़ी के मकान से संगीत की दुनिया के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने वाली डॉली ने अपनी सुरीली आवाज, दिल छू लेने वाले गीतों और अनूठे अंदाज से करोड़ों दिलों पर राज किया। अपने तमाम कालजयी गानों के जरिए उन्होंने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक युग का अंत है।