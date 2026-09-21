केनेडी सेंटर बंद होने से मचा विवाद, कलाकृतियों को लेकर भी उठे बड़े सवाल
वॉशिंगटन में केनेडी सेंटर को राष्ट्रपति ट्रंप ने बंद करवा दिया है। उन्होंने इसके पीछे सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया। इस कदम से केनेडी सेंटर को बंद करने की प्रक्रिया तेज हो गई।
हालांकि, मरम्मत का काम तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कानूनी विवाद सुलझ नहीं जाता। ऐसे में फिलहाल सेंटर का भविष्य अनिश्चित दिख रहा है।
केनेडी सेंटर बोर्ड में फेरबदल, कलाकृतियों की बिक्री
ट्रंप ने अपने कार्यकाल में सेंटर के बोर्ड के सदस्यों को भी बदल दिया था और उनकी जगह अपने पसंदीदा लोगों को नियुक्त किया था। इस वजह से कलाकारों और दानदाताओं के बीच सेंटर का माहौल काफी बदल गया था।
ट्रंप के समर्थकों ने सेंटर की कलाकृतियों के संग्रह में भी बदलाव लाने की कोशिश की। 20 से ज्यादा कलाकृतियों को हटाने या बेचने का प्रस्ताव था।
जोएल शापिरो की "ब्लू" नाम की मूर्तिकला पहले ही बेची जा चुकी है। हालांकि, अभी तक कोई और कलाकृति बेचने का फैसला नहीं हुआ है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कला के इस जाने-माने केंद्र का भविष्य क्या होगा?