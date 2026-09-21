केनेडी सेंटर बंद होने से मचा विवाद, कलाकृतियों को लेकर भी उठे बड़े सवाल

ट्रंप ने अपने कार्यकाल में सेंटर के बोर्ड के सदस्यों को भी बदल दिया था और उनकी जगह अपने पसंदीदा लोगों को नियुक्त किया था। इस वजह से कलाकारों और दानदाताओं के बीच सेंटर का माहौल काफी बदल गया था।

ट्रंप के समर्थकों ने सेंटर की कलाकृतियों के संग्रह में भी बदलाव लाने की कोशिश की। 20 से ज्यादा कलाकृतियों को हटाने या बेचने का प्रस्ताव था।

जोएल शापिरो की "ब्लू" नाम की मूर्तिकला पहले ही बेची जा चुकी है। हालांकि, अभी तक कोई और कलाकृति बेचने का फैसला नहीं हुआ है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कला के इस जाने-माने केंद्र का भविष्य क्या होगा?