कुमार सानू ने मांगे 50 करोड़, पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य बोलीं- हमारा उत्पीड़न करना बंद करो

मशहूर गायक कुमार सानू एक बार फिर अपनी पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य के साथ चल रहे विवाद को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। पिछले दिनों उन्होंने रीता के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस याचिका में गायक ने मुआवजे के रूप में 50 करोड़ रुपये मांगे थे। अब रीता ने इस मानहानि नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस कानूनी कार्रवाई पर हैरानी जताई है।

हैरानी मैं कुमार सानू की इस कार्रवाई से हैरान हूं- रीता बॉम्बे टाइम्स को दिए हालिया इंटरव्यू में रीता ने कहा, "मैं कुमार सानू की तरफ से की गई कानूनी कार्रवाई से बहुत हैरान हूं और इस मामले का मेरी जिंदगी और मेरे 3 बेटों पर बुरा असर पड़ा है। हैरान हूं कि उन्होंने अपने 3 बड़े हो चुके बेटों की मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने जो कागज मुझे भेजा है, उसमें वह मुझसे 50 करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं।"

सवाल "मुझे ही क्यों निशाना बनाया जा रहा?" रीता बोलीं, "मुझे नहीं पता सानू कैसे ये सोच रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा है। ये वाकई बहुत दुखद है। जब सानू के साथ अपने पुराने रिश्ते को लेकर दूसरे लोग (कुनिका सदानंद) भी खुलकर बोल चुके हैं तो फिर सिर्फ मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों की जा रही है। मुझे ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बाकी लोगों ने भी वही बातें सार्वजनिक रूप से कही हैं।

संपर्क रीता की सानू से सालों से कोई बातचीत नहीं रीता ने बताया कि सानू ने उनसे और उनके बच्चों से सालों से कोई बात नहीं की है। उन्होंने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सानू ने उन्हें हर जगह ब्लॉक कर रखा है, इसलिए न तो रीता और ना ही उनके बच्चों को उनसे बात करने का मौका मिला। यहां तक कि रीता ने सानू के ऑफिस के जरिए भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो उनसे संपर्क करने में नाकाम रहीं।

