शाहरुख खान 'डॉन 3' के लिए तैयार, पर चाहिए इस 1,000 करोड़ी निर्देशक का साथ

शाहरुख खान के प्रशंसकों के लिए एक ऐसी खबर आई है, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। काफी समय से अधर में लटकी 'डॉन 3' को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह के फिल्म से बाहर होने के बाद निर्माता फरहान अख्तर एक बार फिर असली 'डॉन' यानी शाहरुख खान के पास पहुंचे हैं। शाहरुख डॉन का चोला पहनने को तो तैयार हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए एक बड़ी शर्त रख दी है।

रिपोर्ट रणवीर ने बदली राह तो शाहरुख के पास पहुंचे फरहान करीब 2 साल पहले फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह को नया 'डॉन' घोषित किया था, जिससे शाहरुख के फैंस काफी नाराज थे, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर ने 'डॉन 3' छोड़ दी है। उनकी फिल्म 'धुरंधर' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं और वो अभी लगातार गैंगस्टर फिल्में नहीं करना चाहते। रणवीर के बाहर होते ही फरहान ने अब एक फिर से शाहरुख का दरवाजा खटखटाया है।

उहउ 'डॉन' बनने को तैयार शाहरुख, पर रखी ये शर्त शाहरुख अपने यादगार किरदार में लौटने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने फरहान के सामने एक साफ शर्त रखी है। शाहरुख चाहते हैं कि 'डॉन 3' को खुद फरहान नहीं, बल्कि 'जवान' वाले एटली निर्देशित करें। शाहरुख और एटली की जोड़ी ने 'जवान' के जरिए दुनियाभर में 1,160 करोड़ रुपये की कमाई की थी। शाहरुख चाहते हैं कि 'डॉन' फ्रेंचाइजी की अगली किस्त वैश्विक स्तर की हो और उन्हें लगता है कि एटली का मास-एक्शन स्टाइल इसके लिए मुफीद होगा।

शुरुआत कब शुरू हुआ था शाहरुख के साथ डॉन का सफर? बता दें कि जब 'डॉन' का रीमेक लेकर फरहान लेकर आए थे तो उन्होंने शाहरुख को नया डॉन बनाया था। मूल फिल्म 'डॉन' में अमिताभ बच्चन नजर आए थे। साल 2006 में फरहान ने शाहरुख संग इसी नाम से फिल्म का रीमेक बनाया, जो सफल रहा। इसके बाद साल 2011 फरहान ने शाहरुख के साथ इसकी दूसरी किस्त 'डॉन 2' बनाई, जो सुपरहिट रहीं अब 15 साल बाद शाहरुख की वापसी की खबरें फैंस को उत्साहित कर रही हैं।

