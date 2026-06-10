रणवीर सिंह के बचाव में उतरे एमी विर्क्र

रणवीर सिंह पर 45 करोड़ का दावा ठोकने वालों को एमी विर्क ने दिया करारा जवाब

लेखन नेहा शर्मा 07:44 pm Jun 10, 202607:44 pm

क्या है खबर?

'डॉन 3' विवाद में रणवीर सिंह के समर्थन में उतरे अभिनेता एमी विर्क ने निर्माताओं पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा रणवीर से 45 करोड़ का हर्जाना मांगने पर एमी ने कहा कि जब रणवीर का बुरा दौर चल रहा था, तब निर्माताओं ने उन्हें नजरअंदाज किया। फिल्म लटकाए रखी, लेकिन जैसे ही रणवीर की फिल्म 'धुरंधर' ब्लॉकबस्टर हुई, निर्माताओं का रुख बदल गया। एमी के इस बयान से फिर ये विवाद गरमा गया है।