'डॉन 3' को लेकर गरमाया हुआ है विवाद

'डॉन 3': रणवीर सिंह पर प्रतिबंध, अब फरहान अख्तर की फिल्म को कौन लगाएगा पार?

लेखन ज्योति सिंह 01:30 pm May 27, 202601:30 pm

क्या है खबर?

फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' का आधिकारिक ऐलान 2023 में किया गया था। टीजर जारी करते हुए मुख्य किरदार के लिए रणवीर सिंह के नाम पर मुहर लगाई गई थी। अब रणवीर ने फिल्म से किनारा कर लिया, जिसके चलते उनके और निर्माताओं के बीच विवाद छिड़ा है। मामला यहां तक पहुंच गया कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने अभिनेता पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सवाल उठता है कि 'डॉन 3' में कौन मुख्य किरदार निभाएगा?