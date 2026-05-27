'डॉन 3': रणवीर सिंह पर प्रतिबंध, अब फरहान अख्तर की फिल्म को कौन लगाएगा पार?
क्या है खबर?
फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' का आधिकारिक ऐलान 2023 में किया गया था। टीजर जारी करते हुए मुख्य किरदार के लिए रणवीर सिंह के नाम पर मुहर लगाई गई थी। अब रणवीर ने फिल्म से किनारा कर लिया, जिसके चलते उनके और निर्माताओं के बीच विवाद छिड़ा है। मामला यहां तक पहुंच गया कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने अभिनेता पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सवाल उठता है कि 'डॉन 3' में कौन मुख्य किरदार निभाएगा?
वापसी
क्या शाहरुख खान की होगी वापसी?
शाहरुख खान ने 'डॉन' फ्रैंचाइजी की दोनों किस्तों में मुख्य किरदार निभाया था। बॉलीवुड लाइफ के मुताबिक, जनवरी में आई एक रिपोर्ट्स में कहा गया था कि शाहरुख तीसरी कड़ी में लौट सकते हैं। हालांकि, उनकी शर्त है कि 'जवान' निर्देशक एटली इसका निर्देशन करें। वह चाहते थे कि एटली के साथ मिलकर इस फ्रैंचाइजी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जाए। हालांकि, इन रिपोर्ट्स पर शाहरुख या निर्माताओं की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी।
बातचीत
ऋतिक रोशन के नाम की भी चर्चा
कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि रणवीर के पीछे हटने के बाद निर्माता ऋतिक रोशन पर विचार कर रहे हैं। बाद में, ऋतिक ने खुद एक बयान के जरिए स्पष्ट किया था कि 'डॉन 3' को लेकर उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया है। जहां फैंस जानने के लिए बेताब हैं कि अगला 'डॉन' कौन होगा, तो वहीं निर्माताओं ने मामले पर चुप्पी साध रखी है। अब देखना होगा कि भविष्य में निर्माता क्या फैसला लेते हैं।