'हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम' पर ठीक हुआ डॉली पार्टन का 'स्टार', अब नई चमक के साथ वापसी

मशहूर अमेरिकी गायिका डॉली पार्टन के 'हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम' पर लगे स्टार को नुकसान पहुंचने के बाद अब पूरी तरह ठीक कर दिया गया है। यह स्टार साल 1984 में लगाया गया था, जिसमें हाल ही में एक बड़ी दरार आ गई थी और ये टूट गया था। अब इसे पूरी तरह से नया रूप दे दिया गया है और इसे प्रशंसकों के लिए खोल दिया गया है।

हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम की निर्माता एना मार्टिनेज ने खुशी जताते हुए कहा, "हमारी डॉली वापस आ गई हैं। हॉलीवुड इस बात से बेहद खुश है कि उनका स्टार अब बिल्कुल नई चमक के साथ लौट आया है, ताकि फैन्स उनके इस सम्मान को देख सकें।"