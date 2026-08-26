डॉली पार्टन के बेमिसाल सफर पर एक नजर

डॉली पार्टन का बेमिसाल सफर: 3,000 गाने, 11 ग्रैमी और 10 करोड़ रिकॉर्ड्स से रचा इतिहास

लेखन नेहा शर्मा 10:01 am Aug 26, 202610:01 am

क्या है खबर?

महान गायिका डॉली पार्टन अब हमारे बीच नहीं रहीं। 1960 के दशक में कंट्री सिंगर के रूप में करियर शुरू करने वाली डॉली ने 70 के दशक में पॉप संगीत में कदम रखकर अपार सफलता पाई। टेनेसी की स्मोकी माउंटेन्स के साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने सैकड़ों कालजयी गीतों से दुनिया पर राज किया। केवल संगीत ही नहीं, 'डॉलीवुड' और सामाजिक कार्यों से भी उन्होंने अमिट छाप छोड़ी। 6 दशकों का उनका ये संगीतमय सफर हमेशा याद रखा जाएगा।