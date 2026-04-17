'दो दीवाने शहर में' ने दर्शकों को बनाया दीवाना, थिएटर में अनदेखी, नेटफ्लिक्स पर सुपरहिट

कहानी ने जीते दिल

फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी ने शशांक का किरदार निभाया है, जो अपने जज्बात खुलकर जाहिर करता है। वहीं मृणाल ठाकुर की रोशनी एक तार्किक लड़की है। फिल्म में इला अरुण के साथ कई और जाने-माने कलाकार भी हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद से दर्शक इसकी भावनात्मक कहानी को खूब सराह रहे हैं। इसके अलावा, मृणाल ठाकुर अपनी अगली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन के साथ नज़र आएंगी। यह फिल्म 22 मई को रिलीज होगी।