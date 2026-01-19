हॉलीवुड फिल्म निर्देशक रोजर एलर्स का निधन, एनिमेटेड फिल्मों ने दिलाई थी शोहरत
क्या है खबर?
हॉलीवुड सिनेमा से एक दुखद खबर आई है। जाने-माने फिल्म निर्देशक रोजर एलर्स का निधन हो गया है जिससे इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। रोजर 76 साल के थे, उन्होंने कैलिफोर्निया के सांता मोनिका स्थित अपने घर में आखिरी सांस ली है। इस दुखद खबर की पुष्टि डिज्नी के CEO बॉब इगर की ओर से एक आधिकारिक बयान के जरिए की गई है। बता दें कि रोजर ने डिज्नी की कई एनिमेटेड फिल्मों में अपना योगदान दिया था।
श्रद्धांजलि
CEO बॉब इगर ने दी भावुक श्रद्धांजलि
डिज्नी के CEO ने फिल्म निर्देशक को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, 'रोजर एक रचनात्मक दूरदर्शी इंसान थे, जिनका डिज्नी में योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर रहेगा।' उन्होंने लिखा, 'रोजर को कहानी कहने का बेहतरीन तरीका मालूम था। उनके काम ने एनीमेशन के एक युग को परिभाषित करने में मदद की है जो दुनियाभर के दर्शकों को प्रेरित करता रहता है। डिज्नी को दिए गए उनके योगदान के प्रति हम हमेशा उनके अत्यंत आभारी रहेंगे।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
फिल्में
रोजर एलर्स और उनकी फिल्मों के बारे में जानिए
29 जून, 1949 को राय, न्यूयॉर्क में जन्मे रोजर को बचपन से कला की दुनिया प्रेरित करती थी। सिनेमा में आने के बाद उन्हें डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म 'द लायन किंग' से पहचान मिली थी। इस फिल्म के निर्देशन की कमान उन्होंने रॉबर्ट राल्फ मिंकॉफ के साथ मिलकर संभाली थी। इसके अलावा, रोजर ने 'ओपन सीजन', 'द लिटिल मैचगर्ल', 'ट्रॉन', 'लिटिल मरमेड', 'अलादीन' और 'द ब्यूटी एंड द बीस्ट' जैसी तमात चर्चित फिल्मों में अपना विशेष योगदान दिया था।