हॉलीवुड फिल्म निर्देशक रोजर एलर्स का निधन, एनिमेटेड फिल्मों ने दिलाई थी शोहरत

लेखन ज्योति सिंह 11:12 am Jan 19, 202611:12 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड सिनेमा से एक दुखद खबर आई है। जाने-माने फिल्म निर्देशक रोजर एलर्स का निधन हो गया है जिससे इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। रोजर 76 साल के थे, उन्होंने कैलिफोर्निया के सांता मोनिका स्थित अपने घर में आखिरी सांस ली है। इस दुखद खबर की पुष्टि डिज्नी के CEO बॉब इगर की ओर से एक आधिकारिक बयान के जरिए की गई है। बता दें कि रोजर ने डिज्नी की कई एनिमेटेड फिल्मों में अपना योगदान दिया था।