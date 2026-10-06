डिज्नी-ABC ने डोनाल्ड ट्रंप के FCC को दी चुनौती, अभिव्यक्ति की आजादी पर छिड़ा बड़ा विवाद
डिज्नी ने FCC पर मुकदमा दायर किया है। उनका कहना है कि डिज्नी के मालिकाना हक वाले 8 ABC चैनलों के लाइसेंसों की जल्दबाजी में की गई समीक्षा से बोलने की आजादी खतरे में पड़ सकती है।
यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिज्नी के ABC टीवी से जिमी किमेल को नौकरी से निकालने के लिए कहा था और ABC के 'द व्यू' शो की निंदा की थी।
इसके बाद, FCC के अध्यक्ष ब्रेंडन कार ने डोनाल्ड की शिकायतों को दोहराया और कथित पक्षपात की जल्द समीक्षा के लिए दबाव डाला। वह यह भी जानना चाहते थे कि क्या डिज्नी जनहित में काम कर रहा था।
जोश डी'अमारो ने FCC की समीक्षा को 'सेंसरशिप' बताया
डिज्नी के CEO जोश डी'अमारो ने इस कदम को "सेंसरशिप" यानी अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक बताया है। FCC के पूर्व अध्यक्ष मार्क फाउलर ने कोर्ट में डिज्नी का समर्थन किया है।
मीडिया से जुड़े लोग चेतावनी दे रहे हैं कि इस प्रक्रिया में जल्दबाजी करने से पत्रकारिता की आजादी को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि कुछ रूढ़िवादी समूह FCC की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं।
इस मामले का जो भी नतीजा आएगा, वह भविष्य में मीडिया को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, इसके लिए एक बड़ा उदाहरण बन सकता है।