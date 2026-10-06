डिज्नी-ABC ने डोनाल्ड ट्रंप के FCC को दी चुनौती, अभिव्यक्ति की आजादी पर छिड़ा बड़ा विवाद

डिज्नी ने FCC पर मुकदमा दायर किया है। उनका कहना है कि डिज्नी के मालिकाना हक वाले 8 ABC चैनलों के लाइसेंसों की जल्दबाजी में की गई समीक्षा से बोलने की आजादी खतरे में पड़ सकती है।

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिज्नी के ABC टीवी से जिमी किमेल को नौकरी से निकालने के लिए कहा था और ABC के 'द व्यू' शो की निंदा की थी।

इसके बाद, FCC के अध्यक्ष ब्रेंडन कार ने डोनाल्ड की शिकायतों को दोहराया और कथित पक्षपात की जल्द समीक्षा के लिए दबाव डाला। वह यह भी जानना चाहते थे कि क्या डिज्नी जनहित में काम कर रहा था।