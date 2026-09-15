दिशा सालियान मौत: CBI की FIR से महाराष्ट्र में आया सियासी भूचाल, क्या खुलेगा 'असली सच'?
CBI ने 2020 में हुई दिशा सालियान की रहस्यमयी मौत के मामले में पहली सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज की है। दिशा कभी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थीं।
इस कदम से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने इसे "मीडिया ट्रायल" बताया है।
उनके मुताबिक यह दिल्ली के इशारों पर ठाकरे परिवार को बदनाम करने की साजिश है। यह जांच दिशा के पिता की शिकायतों के बाद शुरू की गई है।
FIR में आदित्य ठाकरे और अभिनेता डिनो मोरिया समेत कई अन्य लोगों के नाम शामिल हैं।
चंद्रशेखर ने जांच का किया बचाव किया
महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता चंद्रशेखर बावंकुले का कहना है कि यह जांच "पूरा सच" सामने लाने के लिए की जा रही है, लेकिन विपक्षी नेता इसे चुनावों से पहले का राजनीतिक नाटक बता रहे हैं।
कई लोग इसे चुनावी फायदे के लिए पुराने मामलों की तरह उठाया गया कदम मान रहे हैं। वहीं, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री और शिवसेना के विधायक योगेश कदम ने कहा है कि सब कुछ अदालत के आदेश के मुताबिक हो रहा है।
इस चर्चित मामले में राजनीतिक मंशाओं को लेकर बहस लगातार जारी है।