दिशा सालियान मौत: CBI की FIR से महाराष्ट्र में आया सियासी भूचाल, क्या खुलेगा 'असली सच'?

CBI ने 2020 में हुई दिशा सालियान की रहस्यमयी मौत के मामले में पहली सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज की है। दिशा कभी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थीं।

इस कदम से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने इसे "मीडिया ट्रायल" बताया है।

उनके मुताबिक यह दिल्ली के इशारों पर ठाकरे परिवार को बदनाम करने की साजिश है। यह जांच दिशा के पिता की शिकायतों के बाद शुरू की गई है।

FIR में आदित्य ठाकरे और अभिनेता डिनो मोरिया समेत कई अन्य लोगों के नाम शामिल हैं।