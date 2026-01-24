मौनी रॉय के साथ हरियाणा में छेड़छाड़, बोलीं- क्या अपनी बेटियों के साथ भी ऐसा करोगे?
क्या है खबर?
हरियाणा के करनाल से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां अभिनेत्री मौनी रॉय ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अपने साथ हुए उत्पीड़न का खुलासा किया है। सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा करते हुए मौनी ने बताया कि वो इस घटना से बेहद अपमानित महसूस कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में मौजूद 2 बुजुर्ग व्यक्तियों ने उनके साथ गलत तरीके से शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की।
आपबीती
मौनी ने झेला अनुचित स्पर्श और भद्दी टिप्पणियां
मौनी ने इंस्टाग्राम पर करनाल के उस कड़वे अनुभव को बयां किया। उन्होंने बताया कि वो इस घटना से न केवल अपमानित महसूस कर रही हैं, बल्कि मानसिक रूप से आहत हैं। e मौनी के मुताबिक, इवेंट के दौरान उनके साथ न केवल अनुचित शारीरिक संपर्क किया गया, बल्कि उन पर भद्दी टिप्पणियां भी कसी गईं। मौनी ने खासकर इस बात पर नाराजगी जताई कि जब ये सब हो रहा था, तब वहां मौजूद आयोजकों ने हस्तक्षेप नहीं किया।
शर्मनाक
दादा-नाना की उम्र के लोगों ने की शर्मनाक हरकत- मौनी
मौनी ने बताया कि उनके साथ ये बदसलूकी तब शुरू हुई, जैसे ही उन्होंने स्टेज एरिया में कदम रखा। वहां मौजूद कई पुरुष मेहमानों ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, 'कल रात करनाल में मेरा एक इवेंट था और मैं वहां के मेहमानों के व्यवहार से बेहद घृणा महसूस कर रही हूं। खासतौर पर उन दो 'अंकल' से, जो उम्र में दादा-नाना बनने के बराबर हैं, लेकिन उनकी हरकतें बेहद शर्मनाक थीं।'
बदसलूकी
स्टेज पर चढ़ते ही बदसलूकी, मना करने पर भी नहीं रुके 'अंकल'
मौनी लिखती हैं, 'जैसे ही मैं स्टेज की तरफ बढ़ी, वहां मौजूद 'अंकल' और परिवार के पुरुष सदस्य फोटो खिंचवाने के लिए मेरी कमर पर हाथ रखने लगे। मेरे मना करने के बावूजद उन्होंने अपना हाथ नहीं हटाया। 2 'अंकल' बिल्कुल सामने खड़े हो गए और भद्दी टिप्पणियां करने लगे। वो गंदे इशारे कर रहे थे और मुझे अजीब नामों से पुकार रहे थे। ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने मुझ पर गुलाब के फूल फेंकने शुरू कर दिए।"
आहत
आयोजकों की चुप्पी से आहत अभिनेत्री
मौनी ने बताया कि लगातार हो रहे उत्पीड़न के बावजूद उन्होंने अपना काम पूरा करने की कोशिश की। बीच परफॉर्मेंस में वो परेशान होकर स्टेज से बाहर जाने लगीं, लेकिन फिर अपना पेशावर धर्म निभाते हुए वापस आईं और परफॉर्मेंस खत्म की। मौनी इस बात से बेहद आहत हैं कि न तो वहां मौजूद आयोजकों ने और ना ही परिवार के किसी सदस्य ने उन बदतमीज लोगों को सामने से हटाया।
नाराजगी
मौनी ने उठाए कड़े सवाल
मौनी बोलीं कि अगर उनकी जैसी स्थापित अभिनेत्री संग ऐसा हो सकता है तो इंडस्ट्री में नई लड़कियों को किन हालातों का सामना करना पड़ता होगा? उन्होंने इस असहनीय व्यवहार के खिलाफ प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। मौनी ने उन पुरुषों से सवाल किया कि अगर उनकी बेटियों या बहनों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो उन्हें कैसा लगेगा? मौनी ने इसे कलाकारों के सम्मान पर चोट बताया और ऐसे लोगों को 'शर्म करो' कहकर फटकार लगाई।