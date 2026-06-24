रणवीर सिंह फिल्म 'प्रलय' में जोंबी से भिड़ेंगे? 6 जुलाई को धमाकेदार ऐलान की उम्मीद
मनोरंजन
रणवीर सिंह फिल्म 'प्रलय' में मुख्य भूमिका में नजर आ सकते हैं। यह एक जोंबी थ्रिलर है, जिसका निर्देशन 'स्कैम 1992' के जय मेहता कर रहे हैं और इसके निर्माता हंसल मेहता कर रहे हैं।
यह चर्चा तब तेज हुई जब अभिनेता को निर्देशक जय मेहता के दफ्तर में देखा गया। फिल्म वर्कर्स फेडरेशन (FWICE) के साथ हुए विवाद के बाद यह उनके लिए पहला बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है।
प्रियदर्शन हो सकते हैं 'प्रलय' में शामिल
फिलहाल फिल्म के लिए कास्टिंग चल रही है। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, जिन्होंने पहले भी रणवीर के साथ काम किया है, उन्हें बैठकों में देखा जा रहा है।
कल्याणी प्रियदर्शन फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभा सकती हैं। फैंस को उम्मीद है कि 6 जुलाई को फिल्म की आधिकारिक घोषणा की जाएगी, क्योंकि उस दिन अभिनेता का जन्मदिन भी है।