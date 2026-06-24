रणवीर सिंह फिल्म 'प्रलय' में जोंबी से भिड़ेंगे? 6 जुलाई को धमाकेदार ऐलान की उम्मीद मनोरंजन Jun 24, 2026

रणवीर सिंह फिल्म 'प्रलय' में मुख्य भूमिका में नजर आ सकते हैं। यह एक जोंबी थ्रिलर है, जिसका निर्देशन 'स्कैम 1992' के जय मेहता कर रहे हैं और इसके निर्माता हंसल मेहता कर रहे हैं।

यह चर्चा तब तेज हुई जब अभिनेता को निर्देशक जय मेहता के दफ्तर में देखा गया। फिल्म वर्कर्स फेडरेशन (FWICE) के साथ हुए विवाद के बाद यह उनके लिए पहला बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है।