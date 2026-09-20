तिग्मांशु धूलिया ने शहरी प्रेम कहानियों से की तौबा, बोले- आजकल की रोमांटिक फिल्में मैं देखता भी नहीं

धूलिया का मानना है कि फिल्मों को सिर्फ रोमांस पर ध्यान देने के बजाय ऐसे खास मुद्दों पर बात करनी चाहिए जो दुनिया भर में मायने रखते हैं।

उन्होंने 'मुगल-ए-आजम' और 'एक दूजे के लिए' जैसी पुरानी फिल्मों का उदाहरण दिया। उनके हिसाब से इन फिल्मों में प्रेम कहानियों को बड़े सामाजिक टकरावों के साथ खूबसूरती से जोड़ा गया था।

धूलिया के शब्दों में, "जब तक कोई प्रेम कहानी 'मुगल-ए-आजम' या 'एक दूजे के लिए' जैसी न हो, जिसमें भाषा या सांस्कृतिक टकराव शामिल हो, तब तक उस पर फिल्म बनाना ठीक नहीं। आज की प्रेम कहानियों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं उन्हें देखता ही नहीं हूं।"