सुवेंदु घोष ने आध्यात्मिक गुरु पर हिंदी बायोपिक का किया ऐलान, जानिए कब होगी रिलीज?

सुवेन्दु ने फिल्म की पटकथा का लेखन पूरा कर लिया है। अब वे कलाकारों के चयन और प्रोडक्शन के अन्य कामों की तैयारी में जुट गए हैं।

यह फिल्म महाराज के आध्यात्मिक सफर और उनकी बढ़ती लोकप्रियता को प्रमुखता से दिखाएगी। नवंबर 2026 के अंत तक फिल्म की शूटिंग शुरू होने की उम्मीद है।

अगर आप ऐसी कहानियों में रुचि रखते हैं जो धर्म, विरासत और व्यक्तिगत विकास को एक साथ दिखाती हैं, तो यह फिल्म आपके लिए खास हो सकती है।