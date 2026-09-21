सुवेंदु घोष ने आध्यात्मिक गुरु पर हिंदी बायोपिक का किया ऐलान, जानिए कब होगी रिलीज?
मनोरंजन
निर्देशक सुवेन्दु घोष, जिन्होंने अब तक कई क्षेत्रीय फिल्में बनाई हैं, अब हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं।
वे वृंदावन के श्री अनिरुद्धचार्य जी महाराज के जीवन पर आधारित एक बायोपिक बना रहे हैं। इस फिल्म में महाराज के जीवन और उनकी मुख्य शिक्षाओं को गहराई से दिखाया जाएगा।
सुवेन्दु ने पटकथा पूरी की, फिल्मांकन नवंबर 2026 से शुरू
सुवेन्दु ने फिल्म की पटकथा का लेखन पूरा कर लिया है। अब वे कलाकारों के चयन और प्रोडक्शन के अन्य कामों की तैयारी में जुट गए हैं।
यह फिल्म महाराज के आध्यात्मिक सफर और उनकी बढ़ती लोकप्रियता को प्रमुखता से दिखाएगी। नवंबर 2026 के अंत तक फिल्म की शूटिंग शुरू होने की उम्मीद है।
अगर आप ऐसी कहानियों में रुचि रखते हैं जो धर्म, विरासत और व्यक्तिगत विकास को एक साथ दिखाती हैं, तो यह फिल्म आपके लिए खास हो सकती है।