निर्देशक प्रियदर्शन बना रहे एक और कॉमेडी फिल्म

'भूत बंगला' के बाद प्रियदर्शन नई फिल्म के लिए तैयार, इन अभिनेताओं पर लगाएंगे दांव

लेखन ज्योति सिंह 03:57 pm Apr 21, 202603:57 pm

क्या है खबर?

निर्देशक प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' इस वक्त सिनेमाघरों में अपना जादू चला रही है। इसके जरिए अक्षय कुमार ने 'भूल भुलैया' (2007) के बाद दोबारा से हॉरर कॉमेडी शैली में वापसी की है। इस बीच, खबर है कि प्रियदर्शन ने अपनी अगली फिल्म पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। उनकी अगली फिल्म एक बार फिर कॉमेडी से भरपूर होने वाली है, जिसके लिए 3 कलाकारों को मुख्य भूमिका के लिए शामिल किया गया है।