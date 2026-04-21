'भूत बंगला' की कमाई में चौथे दिन गिरावट, 64 करोड़ रुपये के पार पहुंचा कारोबार

कमाई

'भूत बंगला' ने चौथे दिन किया सबसे कम कारोबार

अक्षय, वामिका गब्बी और राजपाल यादव अभिनीत 'भूत बंगला' ने रिलीज के 4 दिन पूरे कर लिए हैं। सैकनिल्क के मुताबिक, इसने चौथे दिन 6.75 करोड़ रुपये कमाए हैं। देखा जाए तो पिछले दिनों के मुकाबले यह अब तक का सबसे कम कारोबार है, क्योंकि तीसरे दिन इसने 23 करोड़ और दूसरे दिन 19 करोड़ रुपये कमाए थे। फिल्म का कुल नेट कारोबार 64.75 करोड़ रुपये हो गया है, लेकिन 100 करोड़ के क्लब से कमाई काफी दूर है।