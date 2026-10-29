'रामायण' की विदेशों में बॉक्स ऑफिस कमाई ने भारत को पछाड़ा, जानें एडवांस बुकिंग

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश अभिनीत 'रामायण' 5 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। देश में भी फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है।

दिल्ली-NCR और बेंगलुरु एडवांस बिक्री में सबसे आगे चल रहे हैं, जहां हरेक ने 2 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है।

हिंदी शो खासे लोकप्रिय रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि इस पौराणिक कथा पर आधारित फिल्म को विदेश से लेकर देश के हर कोने तक दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है।