'रामायण' की विदेशों में बॉक्स ऑफिस कमाई ने भारत को पछाड़ा, जानें एडवांस बुकिंग
निर्देशक नितेश तिवारी की 'रामायण' रिलीज से पहले ही खूब चर्चा बटोर रही है। फिल्म ने विदेशी बाजारों में एडवांस बुकिंग से ही करीब 24.5 करोड़ रुपये कमाए हैं, जो भारत में हुई 15.56 करोड़ रुपये की प्रीसेल से कहीं ज्यादा है।
उत्तरी अमेरिका में इस फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय कमाई का करीब 3-चौथाई हिस्सा यहीं से आया है।
दिल्ली-NCR, बेंगलुरु में बिके 'रामायण' के सबसे ज्यादा एडवांस टिकट
रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश अभिनीत 'रामायण' 5 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। देश में भी फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है।
दिल्ली-NCR और बेंगलुरु एडवांस बिक्री में सबसे आगे चल रहे हैं, जहां हरेक ने 2 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है।
हिंदी शो खासे लोकप्रिय रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि इस पौराणिक कथा पर आधारित फिल्म को विदेश से लेकर देश के हर कोने तक दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है।