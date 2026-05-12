हंसल मेहता लगाएंगे सबसे बड़ा दांव, 'स्कैम 3' के साथ करेंगे दमदार वापसी

हंसल मेहता लगाएंगे सबसे बड़ा दांव, 'स्कैम 3' के साथ करेंगे दमदार वापसी
क्या है खबर?
फिल्म निर्देशक हंसल मेहता चरित्र-प्रधान कहानियों को पर्दे पर उतारने में बखूबी माहिर हैं। प्रतीक गांधी अभिनीत 'स्कैम 1992' और 'स्कूप' जैसी दमदार कहानियों से प्रसिद्धी हासिल करने के बाद, वह 'स्कैम' फ्रैंचाइजी के अगले अध्याय पर जुटने के लिए तैयार हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगली कड़ी के लिए वह सबसे बड़ा दांव लगाएंगे। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार कहानी सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक सुब्रत रॉय पर आधारित होगी।
शीर्षक
सहारा कांड पर आधारित होगा शीर्षक
रिपोर्ट के अनुसार, नए सीजन का शीर्षक संभवतः सहारा कांड पर आधारित होगा। इसमें दिवंगत कारोबारी की जिंदगी, उनसे जुड़े विवादों और उनके उत्थान व पतन की कहानी को दिखाया जाएगा। परियोजना पर बात करते हुए एक सूत्र ने कहा, "निर्माता पिछले कुछ महीनों से चुपचाप इस शो की तैयारी कर रहे हैं और सहारा कांड पर आधारित कहानी के लिए व्यापक शोध कर रहे हैं।" मुख्य किरदार के लिए मराठी और हिंदी अभिनेता सिद्धार्थ बोडके को चुना गया है।
घोषणा
जल्द हो सकती है आधिकारिक घोषणा
रिपोर्ट में आगे कहा गया कि परियोजना की शूटिंग 13 मई से शुरू हो रही है, इसलिए निर्माता जल्द ही एक आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। हालांकि इस अपडेट ने फैंस को अभी से बेहद उत्साहित कर दिया है। इस परियोजना के अलावा, निर्देशक एक और सीरीज पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम 'बिलेनियर' रखा गया है। इसमें अर्जुन रामपाल मुख्य किरदार में नजर आएंगे। शो जल्द ही MX प्लेयर पर उपलब्ध कराया जाएगा।