हंसल मेहता लगाएंगे सबसे बड़ा दांव, 'स्कैम 3' के साथ करेंगे दमदार वापसी

शीर्षक

सहारा कांड पर आधारित होगा शीर्षक

रिपोर्ट के अनुसार, नए सीजन का शीर्षक संभवतः सहारा कांड पर आधारित होगा। इसमें दिवंगत कारोबारी की जिंदगी, उनसे जुड़े विवादों और उनके उत्थान व पतन की कहानी को दिखाया जाएगा। परियोजना पर बात करते हुए एक सूत्र ने कहा, "निर्माता पिछले कुछ महीनों से चुपचाप इस शो की तैयारी कर रहे हैं और सहारा कांड पर आधारित कहानी के लिए व्यापक शोध कर रहे हैं।" मुख्य किरदार के लिए मराठी और हिंदी अभिनेता सिद्धार्थ बोडके को चुना गया है।