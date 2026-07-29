'मिर्जापुर सीजन 4' के साथ आगे बढ़ेगा कुर्सी और सियासत का खेल, सीरीज पर आया अपडेट

वैरायटी इंडिया से बातचीत में, निर्देशक ने चौथे सीजन को लेकर कहा, "स्क्रिप्टिंग चल रही है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि स्क्रिप्टिंग हो रही है, और हम इसके लिए बहुत उत्सुक हैं।"

उनके द्वारा की गई पुष्टि से संकेत मिलता है कि 'मिर्जापुर' की दुनिया अपने पहले थिएटर रिलीज के बाद भी जारी रहेगी और कुसी व सियासत का खेल अभी खत्म नहीं होगा।

हालांकि, सीरीज की कहानी से जुड़े आगामी पहलुओं को गुप्त रखा जा रहा है।