'मिर्जापुर: द मूवी' का इंतजार हुआ खत्म, 4 सितंबर को गुड्डू पंडित का यह उग्र रूप उड़ा देगा सबके होश
मनोरंजन
अली फजल मशहूर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' की प्रीक्वल फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' में गुड्डू पंडित के किरदार में एक बार फिर वापसी कर रहे हैं।
यह फिल्म 4 सितंबर, 2026 को रिलीज होगी। इस बार गुड्डू पंडित का सबसे उग्र रूप देखने को मिलेगा।
वे बड़े नुकसान और भावनात्मक सदमे से गुजर चुके हैं, जिसकी वजह से उनका गुस्सा एक नए स्तर पर पहुंच गया है।
'मिर्जापुर: द मूवी' में नजर आएंगे ये कलाकार
गुरमीत सिंह ने इस फिल्म का निर्देशन किया है, जिसमें गुड्डू के बदले की तलाश एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। पंकज त्रिपाठी (कालीन भैया), दिव्येंदु (मुन्ना) और जितेंद्र कुमार (बबलू) जैसे दर्शकों के चहेते किरदार इस फिल्म में वापसी कर रहे हैं।
उनके साथ रवि किशन और श्वेता त्रिपाठी भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। यह फिल्म सिनेमाघरों में आने से पहले, अली फजल को 14 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्म 'बटवारा 1947' में देखा जा सकता है।