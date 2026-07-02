'मिर्जापुर: द मूवी' का इंतजार हुआ खत्म, 4 सितंबर को गुड्डू पंडित का यह उग्र रूप उड़ा देगा सबके होश

'मिर्जापुर: द मूवी' में नजर आएंगे ये कलाकार

गुरमीत सिंह ने इस फिल्म का निर्देशन किया है, जिसमें गुड्डू के बदले की तलाश एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। पंकज त्रिपाठी (कालीन भैया), दिव्येंदु (मुन्ना) और जितेंद्र कुमार (बबलू) जैसे दर्शकों के चहेते किरदार इस फिल्म में वापसी कर रहे हैं।

उनके साथ रवि किशन और श्वेता त्रिपाठी भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। यह फिल्म सिनेमाघरों में आने से पहले, अली फजल को 14 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्म 'बटवारा 1947' में देखा जा सकता है।