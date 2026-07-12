नेटफ्लिक्स पर आने वाली है सिनेमाघरों में तबाही मचाने वाली 'ऑब्सेशन', एक खिलौना जो उड़ाएगा आपकी नींद

जानिए कितने में देख सकते हैं फिल्म

माइकल जॉनस्टन और इंदे नवार्रेट के शानदार अभिनय से सजी हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' की कहानी 'बेअर' नाम के एक अकेले कॉलेज छात्र के इर्द-गिर्द घूमती है। बेअर अपनी दोस्त निकी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक रहस्यमयी खिलौने का सहारा लेता है, लेकिन जैसे ही इस पर काले जादू का साया मंडराने लगता है, इसके परिणाम बेहद खौफनाक और जानलेवा रूप ले लेते हैं। अगर आप नेटफ्लिक्स पर इसके रिलीज होने का इंतजार नहीं करना चाहते तो फिलहाल इसे लगभग 1,900 में(किराए पर ले सकते हैं या लगभग 2,380 में हमेशा के लिए खरीद सकते हैं।