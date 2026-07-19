क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' का महा-धमाका, पहले वीकेंड में ही कमाई 2,000 करोड़ के पार

भारत में भी फिल्म का प्रदर्शन शानदार रहा है। पहले दिन 'द ओडिसी' ने 17.4 करोड़ रुपये कमाए और दूसरे दिन इसमें 26.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे इसकी कमाई 22 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इस तरह, सिर्फ 2 दिनों में 8,791 शो के साथ फिल्म ने कुल 39.4 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया। यह फिल्म होमर के क्लासिक महाकाव्य पर आधारित है, जिसे नोलन ने खुद लिखा और निर्देशित किया है। इसमें मैट डैमन, टॉम हॉलैंड, ऐनी हैथवे और रॉबर्ट पैटिनसन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं।