कई सालों बाद निर्देशक भरतबाला और संगीत के दिग्गज एआर रहमान एक बार फिर साथ काम करने जा रहे हैं, इस बार उनकी फिल्म का नाम 'बनारस' है।

यह फिल्म अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) 2026 में इंडियन पैनोरमा सेक्शन में पहली बार दिखाई जाएगी।

यह फिल्म पिता-बेटी के रिश्ते पर आधारित है, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत का खास रंग देखने को मिलेगा। भरतबाला 'मरियम' (2013) के बाद इस फिल्म से वापसी कर रहे हैं।