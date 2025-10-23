वरुण धवन की 'भेड़िया 2' पर अपडेट

वरुण धवन की 'भेड़िया 2' पर क्या है अपडेट? सामने आई ये जानकारी

लेखन ज्योति सिंह 07:13 pm Oct 23, 202507:13 pm

क्या है खबर?

वरुण धवन की फिल्म 'भेड़िया' साल 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसमें उनके साथ कृति सैनन नजर आई थीं। फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। सफलताओं की सीढ़ी चढ़ चुकी इस फिल्म के सीक्वल का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। 'भेड़िया 2' को लेकर लोगों की उत्सुकता इसलिए और बढ़ गई, क्योंकि वरुण फिल्म 'थामा' में भेड़िया वाले अवतार के साथ कैमियो करते दिखे हैं। आइए जानते हैं कि इस फिल्म पर क्या अपडेट है।