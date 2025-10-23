वरुण धवन की 'भेड़िया 2' पर क्या है अपडेट? सामने आई ये जानकारी
क्या है खबर?
वरुण धवन की फिल्म 'भेड़िया' साल 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसमें उनके साथ कृति सैनन नजर आई थीं। फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। सफलताओं की सीढ़ी चढ़ चुकी इस फिल्म के सीक्वल का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। 'भेड़िया 2' को लेकर लोगों की उत्सुकता इसलिए और बढ़ गई, क्योंकि वरुण फिल्म 'थामा' में भेड़िया वाले अवतार के साथ कैमियो करते दिखे हैं। आइए जानते हैं कि इस फिल्म पर क्या अपडेट है।
बयान
'भेड़िया 2' पर निर्देशक ने दिया अपडेट
'भेड़िया' का निर्देशन करने वाले अमर कौशिक ने इसके सीक्वल पर बात की है। उन्होंने बॉलीवुड हंगामा के साथ एक इंटरव्यू में कहा, "हम इसे तब तक नहीं बना सकते जब तक हम स्क्रिप्ट से उत्साहित न हों, और उसके बाद ही हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा।" निर्देशक की बात से साफ है कि मैडॉक फिल्म्स 'भेड़िया 2' पर जल्द काम शुरू करने वाला है।
प्रतिक्रिया
वरुण को लेकर कही ये बात
बातचीत के दौरान जब अमर ने बताया कि आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म 'थामा' में कैमियो करने के बाद वरुण की खुशी सांतवें आसमान पर हैं। उन्होंने कहा, "वह बहुत खुश हैं और मुझ पर जल्द ही 'भेड़िया 2' बनाने का दबाव बना रहे हैं।" फिलहाल मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स अपनी अगली फिल्म 'शक्ति शालिनी' की तैयारी में जुटा है, जिसमें अनीत पड्डा अहम किरदार में नजर आएंगी। ये फिल्म अगले साल 24 दिसंबर, 2026 को रिलीज होगी।