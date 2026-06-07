दीपिका कक्कड़ ने शुरू कराई इम्यूनोथेरेपी, पति शोएब इब्राहिम ने व्लॉग में दिया बड़ा अपडेट मनोरंजन Jun 07, 2026

अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ ने HN रिलायंस अस्पताल में इम्यूनोथेरेपी का इलाज शुरू करवा दिया है। उनके पहले सेशन में करीब 3 से 4 घंटे का समय लगा। उनके पति और अभिनेता शोएब इब्राहिम ने अपने व्लॉग के जरिए फैंस को यह जानकारी दी है।

शोएब ने फैंस को भरोसा दिलाते हुए कहा कि फिलहाल दीपिका की कोई नई सर्जरी (ऑपरेशन) नहीं होने वाली है। पिछले साल ट्यूमर हटाने और हाल ही में हुए सिस्ट के इलाज के बाद, अब दीपिका ने आगे की रिकवरी के लिए इम्यूनोथेरेपी का यह रास्ता चुना है।