लिवर कैंसर से जूझ रहीं दीपिका कक्कड़ ने बयां किया पहली इम्यूनोथेरेपी का दर्द, बताया सेहत का हाल
मशहूर टीवी अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ लिवर कैंसर से अपनी जंग का अनुभव लगातार प्रशंसकों के साथ साझा कर रही हैं। हाल ही में अपने एक व्लॉग में उन्होंने बताया कि इस महीने की शुरुआत में हुई उनकी पहली इम्यूनोथेरेपी के बाद उन्हें पीठ दर्द, हल्का बुखार और थकान जैसी शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हालांकि, राहत की बात ये है कि अभी तक की मेडिकल जांचों में इस इलाज का कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है और वो मजबूती से इस बीमारी का मुकाबला कर रही हैं।
मुश्किल दौर से गुजर रहा है दीपिका का परिवार
दीपिका का अगला इलाज 2 जुलाई को तय है। डॉक्टर स्कैन और ब्लड टेस्ट के जरिए उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। दीपिका ने बताया कि ये दौर उनके परिवार के लिए भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल भरा है। खासकर उनके पति शोएब इब्राहिम के लिए, क्योंकि उनके पिता भी दिमागी रक्तस्राव से धीरे-धीरे उबर रहे हैं और इस वजह से वे भी काफी परेशान हैं। दीपिका और शोएब ने लोगों से उनके लिए दुआ और सहयोग की अपील की है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ बेहतर होगा।