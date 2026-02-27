दीपिका कक्कड़ ने साझा किया व्लॉग

दीपिका कक्कड़ को अस्पताल से मिली छुट्‌टी, बताया अब कैसी है तबीयत

लेखन ज्योति सिंह 07:19 pm Feb 27, 202607:19 pm

क्या है खबर?

टीवी की मशहूर अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ अपने स्वास्थ्य के चलते खबरों में बनी हुई हैं। पिछले साल उन्होंने बताया था कि वो स्टेज 2 के लिवर कैंसर से पीड़ित हैं। इस घातक बीमारी से निजात पाने के लिए उन्हें सर्जरी करानी पड़ी थी। हाल ही में, अभिनेत्री को चेकअप के दौरान पेट में एक सिस्ट होने का पता चला था जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हालांकि, सिस्ट का उपचार करवाने के बाद दीपिका घर लौट आई हैं।