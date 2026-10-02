अभिनेता डिनो मोरिया को किया गया गिरफ्तार, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
अभिनेता डिनो मोरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अक्टूबर को अभिनेता मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के सामने पेश हुए थे, जहां उनसे मीठी नदी पुनरुद्धार परियोजना में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में पूछताछ की गई थी। यह पूछताछ अभिनेता के बांद्रा स्थित उनके आवास पर करीब 8 घंटे तक चली थी। मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, पूछताछ के बाद डिनो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#WATCH | Mumbai | Actor Dino Morea reaches Mumbai Police Commissioner’s Office to join the investigation in Mithi River desilting alleged scam being investigated by Mumbai EOW pic.twitter.com/BXZ5TnJjV4— ANI (@ANI) October 2, 2026
मामला
क्या है मीठी नदी का मामला?
यह मामला मुंबई में 20 साल से चल रही मीठी नदी से गाद निकालने की परियोजना से जुड़ा हुआ है। इसके लिए लगभग 1,100 करोड़ रुपए का रुपये का ठेका दिया गया था।
बाद में, जांच के दौरान खुलासा हुआ कि यह काम सिर्फ 18 ठेकेदारों को सौंपा गया था।
BMC ने आरोप लगाया कि उपकरण किराए पर लेने के दौरान बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां हुईं, जिसमें 65 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसी की जांच चल रही है।
वजह
क्यों मामले में आया डिनो का नाम?
मामले की जांच में पता चला कि घोटाले के मुख्य आरोपी केतन कदम और जय जोशी ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके सफाई के नाम पर 65 करोड़ रुपये का घोटाला किया था।
जब ED ने केतन के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की, तो इसमें डिनो और उनके भाई का नाम सामने आया। दोनों ने कई बार केतन के साथ बात की थी।
जांच अधिकारियों को शक है कि केतन और डिनो के बीच पैसों का लेन-देन हो सकता है।