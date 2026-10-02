अभिनेता डिनो मोरिया को किया गया गिरफ्तार, जानिए क्या है मामला 

यह मामला मुंबई में 20 साल से चल रही मीठी नदी से गाद निकालने की परियोजना से जुड़ा हुआ है। इसके लिए लगभग 1,100 करोड़ रुपए का रुपये का ठेका दिया गया था।

बाद में, जांच के दौरान खुलासा हुआ कि यह काम सिर्फ 18 ठेकेदारों को सौंपा गया था।

BMC ने आरोप लगाया कि उपकरण किराए पर लेने के दौरान बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां हुईं, जिसमें 65 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसी की जांच चल रही है।