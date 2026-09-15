TIFF में भारतीय सिनेमा का नया अध्याय, रामोजी और NH स्टूडियोज ने दुनिया को दिखाई ताकत

इस साल टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में भारतीय सिनेमा अपनी जोरदार मौजूदगी दर्ज करा रहा है। 14 सितंबर को ओटावा में भारत के उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने भारत मंडप का उद्घाटन किया।

इस उद्घाटन के साथ ही यह दर्शाया गया कि भारत फिल्म निर्माण के केवल अभिनय या निर्देशन जैसे हिस्सों में ही नहीं, बल्कि हर पहलू में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है।

2026 के लिए, फिल्म उद्योग के दो बड़े नाम, रामोजी स्टूडियो और NH स्टूडियोज, भारत की वैश्विक फिल्म उपस्थिति को और मजबूत करने के लिए इस मंडप से जुड़े हैं।