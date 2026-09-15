TIFF में भारतीय सिनेमा का नया अध्याय, रामोजी और NH स्टूडियोज ने दुनिया को दिखाई ताकत
इस साल टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में भारतीय सिनेमा अपनी जोरदार मौजूदगी दर्ज करा रहा है। 14 सितंबर को ओटावा में भारत के उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने भारत मंडप का उद्घाटन किया।
इस उद्घाटन के साथ ही यह दर्शाया गया कि भारत फिल्म निर्माण के केवल अभिनय या निर्देशन जैसे हिस्सों में ही नहीं, बल्कि हर पहलू में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है।
2026 के लिए, फिल्म उद्योग के दो बड़े नाम, रामोजी स्टूडियो और NH स्टूडियोज, भारत की वैश्विक फिल्म उपस्थिति को और मजबूत करने के लिए इस मंडप से जुड़े हैं।
रामोजी के 50+ स्टेज, NH स्टूडियोज के लाइसेंसिंग डील्स
रामोजी स्टूडियो को इसके ओवरसीज बिजनेस के एग्जिक्यूटिव, चंद्र पांडुला ने 'दुनिया की सबसे बड़ी और व्यापक फिल्म सुविधा' बताया है। इस स्टूडियो में 50 से ज्यादा साउंड स्टेज और शूटिंग के लिए ढेरों लोकेशन्स उपलब्ध हैं।
वहीं, NH स्टूडियोज अपनी लगभग 5,000 फिल्मों की विशाल लाइब्रेरी के साथ नए लाइसेंसिंग डील्स हासिल करने की उम्मीद कर रहा है।
TIFF में इन दोनों की मौजूदगी यह दिखाती है कि भारत नए खरीदारों से जुड़ने और अपनी अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।