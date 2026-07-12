क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' के प्रीमियर पर छाईं डिंपल कपाड़िया, शाही अंदाज में ढाया कहर
क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' के प्रीमियर पर डिंपल कपाड़िया ने अपने शानदार लुक से सबका दिल जीत लिया। इस खास मौके पर वls मशहूर डिजाइनर अबू जानी संदीप खोसला के पूरे काले रंग के आउटफिट में बेहद खूबसूरत नजर आईं। उनके इस पहनावे में पश्चिमी स्टाइल के साथ-साथ पारंपरिक भारतीय कलाकारी का एक अनोखा संगम देखने को मिला। डिंपल ने एक लंबा कोट, गद्देदार वेस्टकोट और एक स्टाइलिश लहराती हुई स्कर्ट पहनी थी, जो उनके पूरे लुक को बेहद शाही बना रही थी।
डिंपल कपाड़िया के पहनावे की शान बनी जरदोजी कढ़ाई और ज्वेलरी
डिंपल के इस पूरे पहनावे पर बारीक और बेहद खूबसूरत जरदोजी कढ़ाई का काम किया गया था, जो पारंपरिक भारतीय कारीगरी के लिए उनके प्यार को साफ दिखाता है। कपड़ों के साथ उन्होंने अपनी ज्वेलरी भी बहुत सोच-समझकर चुनी थी, जिसमें आंख के आकार का एक अनोखा पेंडेंट, सोने के कई कड़े, गोल बालियां और स्टाइलिश अंगूठियां शामिल थीं। इन सभी चीजों ने मिलकर उनके लुक में चार चांद लगा दिए। इस शानदार अंदाज से उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें भारतीय सिनेमा की सदाबहार 'फैशन आइकन' क्यों कहा जाता है।