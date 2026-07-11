दिलजीत की 'सतलुज' 48 घंटे में ZEE5 से बाहर, कंवलजीत सिंह बोले- ये अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटना है मनोरंजन Jul 11, 2026

दिग्गज अभिनेता कंवलजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' को ZEE5 प्लेटफॉर्म से महज 48 घंटे के भीतर हटाए जाने पर बेहद नाराज हैं। उन्होंने इस कदम की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटना' करार दिया है। कंवलजीत सिंह ने सवाल उठाया कि आखिर ऐतिहासिक और सच्ची कहानियों को दर्शकों के सामने लाने में इतना विवाद क्यों खड़ा किया जाता है?

आपको बता दें कि इस फिल्म का नाम पहले 'पंजाब 95' था। ये फिल्म 3 साल के लंबे इंतजार और सेंसर बोर्ड (CBFC) द्वारा बताए गए 127 कट्स के बाद जैसे-तैसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो पाई थी, लेकिन अब इसे ये कहकर अचानक हटा दिया गया है कि फिल्म कुछ जरूरी सर्टिफिकेशन (प्रमाणन) नियमों को पूरा नहीं कर पा रही थी।