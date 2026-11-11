कोचेला 2027 में फिर परफॉर्म करेंगे दिलजीत दोसांझ

कोचेला 2027 में फिर गूंजेंगे दिलजीत दोसांझ के सुर, 4 साल बाद होगी धमाकेदार वापसी

लेखन ज्योति सिंह 04:05 pm Nov 11, 202604:05 pm

क्या है खबर?

दिलजीत दोसांझ दुनिया के सबसे मशहूर म्यूजिक फेस्टिवल 'कोचेला 2027' में वापसी करने जा रहे हैं। आयोजकों ने फेस्टिवल की आधिकारिक लाइनअप जारी कर दी है, जिसमें दुआ लिपा, मैडोना, SZA, डैडी यांकी और टेम इम्पाला जैसे गायकों के नाम भी शामिल हैं। दिलजीत ने खुद भी सोशल मीडिया के जरिए कोचेला, 2027 में अपनी उपस्थिति का ऐलान किया है। उनके फैंस के लिए यह बड़ी खुशखबरी है कि वह इस प्रतिष्ठित मंच पर जोरदार वापसी कर रहे हैं।