यह खावड़ा प्लांट 538 वर्ग किलोमीटर के बहुत बड़े इलाके में फैला है। इस प्लांट की क्षमता 30 GW तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसमें से 11 GW से ज्यादा बिजली का उत्पादन अभी शुरू हो चुका है।

इस प्लांट में दुनिया का सबसे बड़ा एक जगह वाला बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी लगाया गया है, ताकि सातों दिन और 24 घंटे ग्रीन पावर लगातार मिलती रहे।

जब यह प्लांट पूरी तरह से काम करने लगेगा, तब यह हर साल 1.7 करोड़ से ज्यादा घरों को बिजली दे पाएगा। यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा वाले भविष्य की दिशा में एक बहुत अहम कदम है।