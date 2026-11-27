दिलजीत दोसांझ ने की गुजरात में अडानी के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट की तारीफ, कहा- बहुत बढ़िया
दुनिया के मशहूर गायक और म्यूजिक आइकॉन दिलजीत दोसांझ हाल ही में गुजरात के खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट देखने पहुंचे।
इस प्लांट को दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी स्टोरेज ठिकाना बताया जाता है। वहां पहुंचकर दिलजीत काफी प्रभावित दिखे।
उन्होंने भारत के जलवायु लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में लगी अडानी ग्रीन वॉरियर्स की टीम के काम की जमकर सराहना की।
खावड़ा प्लांट का लक्ष्य है 30 GW तक पहुंचना
यह खावड़ा प्लांट 538 वर्ग किलोमीटर के बहुत बड़े इलाके में फैला है। इस प्लांट की क्षमता 30 GW तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसमें से 11 GW से ज्यादा बिजली का उत्पादन अभी शुरू हो चुका है।
इस प्लांट में दुनिया का सबसे बड़ा एक जगह वाला बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी लगाया गया है, ताकि सातों दिन और 24 घंटे ग्रीन पावर लगातार मिलती रहे।
जब यह प्लांट पूरी तरह से काम करने लगेगा, तब यह हर साल 1.7 करोड़ से ज्यादा घरों को बिजली दे पाएगा। यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा वाले भविष्य की दिशा में एक बहुत अहम कदम है।