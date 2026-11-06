लैटिन ग्रैमी अवॉर्ड्स में छाएंगे दिलजीत दोसांझ

दिलजीत दोसांझ के नाम बड़ी उपलब्धि, लैटिन ग्रैमी के मंच पर बढ़ाएंगे भारत का मान

लेखन नेहा शर्मा 11:09 am Nov 06, 202611:09 am

क्या है खबर?

भारतीय संगीत में धमाल मचाने के बाद दिलजीत दोसांझ अब पंजाबी गानों को पूरी दुनिया में मशहूर कर रहे हैं। उनके नाम एक और बहुत बड़ी कामयाबी जुड़ गई है। 'लैटिन रिकॉर्डिंग एकेडमी' ने 2026 के लैटिन ग्रैमी अवॉर्ड्स में दिलजीत के गाने और परफॉर्म करने का ऐलान किया है। वो 12 नवंबर को लास वेगास में होने वाले इस बड़े शो में कैरोल जी और बिजराप जैसे दुनिया के जाने-माने गायकों के साथ एक ही मंच पर नजर आएंगे।