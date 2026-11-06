दिलजीत दोसांझ ने 'रामायण' के 'हनुमान चालीसा' गाने पर अपनी बात रखी, बोले- गलत उच्चारण के लिए माफ करना
हाल ही में दलजीत दोसांझ ने नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: भाग 1' के लिए 'हनुमान चालीसा' गाया है।
दलजीत ने बताया कि इस पवित्र स्तुति को गाने का मौका मिलना उनके लिए बहुत सम्मान की बात है, लेकिन साथ ही वह खुद को इसके योग्य नहीं समझते थे।
उन्होंने इसे गाने में अपनी पूरी जान लगा दी। दलजीत ने किसी भी गलत उच्चारण के लिए माफी मांगी और फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी।
उन्होंने इसकी रिलीज से पहले निर्माताओं को अपनी शुभकामनाएं भी दीं।
रहमान ने तैयार किया फिल्म का 'हनुमान चालीसा' ट्रैक
इस 'हनुमान चालीसा' ट्रैक को एआर रहमान ने कंपोज किया है। इसमें सुखविंदर सिंह, मोहित चौहान, शंकर महादेवन और कैलाश खेर जैसे कई जाने-माने गायक ने अपनी आवाज दी है।
वीडियो में सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में दिखाई देते हैं। फिल्म में रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण और रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं।
प्राइम फोकस स्टूडियोज और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स की यह दो-पार्ट की सीरीज क्लासिक महाकाव्य को एक नया अंदाज दे रही है।