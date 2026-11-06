दिलजीत दोसांझ ने 'रामायण' के 'हनुमान चालीसा' गाने पर अपनी बात रखी, बोले- गलत उच्चारण के लिए माफ करना

हाल ही में दलजीत दोसांझ ने नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: भाग 1' के लिए 'हनुमान चालीसा' गाया है।

दलजीत ने बताया कि इस पवित्र स्तुति को गाने का मौका मिलना उनके लिए बहुत सम्मान की बात है, लेकिन साथ ही वह खुद को इसके योग्य नहीं समझते थे।

उन्होंने इसे गाने में अपनी पूरी जान लगा दी। दलजीत ने किसी भी गलत उच्चारण के लिए माफी मांगी और फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी।

उन्होंने इसकी रिलीज से पहले निर्माताओं को अपनी शुभकामनाएं भी दीं।