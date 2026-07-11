दिलजीत दोसांझ को बड़ा झटका, भारत के बाद Zee5 इंटरनेशनल से भी बाहर हुई फिल्म 'सतलुज' 

रिलीज

बिना प्रचार के रिलीज हुई थी 'सतलुज'

बिना किसी प्रमोशन के 3 जुलाई को फिल्म ZEE5 पर रिलीज हुई थी। जैसे ही इसकी तारीफें शुरू हुईं, इसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। आतंकवाद के दौर में पंजाब में हुए कथित फर्जी एनकाउंटर और अवैध सामूहिक दाह-संस्कार के खिलाफ मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के संघर्ष को दिखाने के लिए यह फिल्म चर्चा में बनी रही। हालांकि, प्लेटफॉर्म ने स्पष्ट कारण बताए बिना कहा कि मौजूदा घटनाक्रमों के चलते फिल्म फिलहाल स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध नहीं है।