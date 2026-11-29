रिपोर्ट के मुताबिक, ईमेल के आखिर में 'खालिस्तान जिंदाबाद' लिखा था। कुछ खबरों में ये भी कहा गया कि इसमें बब्बर खालसा (परमार-कनाडा) नाम के प्रतिबंधित संगठन का जिक्र था।

पुलिस के नॉर्थ-वेस्ट कंट्रोल रूम को 9 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे इस ईमेल के बारे में पता चला।

इसके बाद पुलिस ने आयोजन स्थल (BIEC) के लोगों से बात की और पक्का किया कि कार्यक्रम तय समय पर ही होगा, जिस पर प्रबंधन ने भी हामी भर दी।