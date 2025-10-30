दिलजीत दोसांझ हुए नस्लभेद टिप्पणी का शिकार, लोग बोले- नया उबर ड्राइवर आ गया
क्या है खबर?
पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ अपनी गायिकी से हमेशा लोगों का दिल जीत लेते हैं। देश और विदेशों तक उनके कई प्रशंसक हैं। फिलहाल, गायक अपनी एल्बम 'ऑरा' को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच, दिलजीत ने एक चाैंकाने वाला खुलासा किया। उन्हाेंने बताया कि कैसे एक कॉन्सर्ट के दौरान उन्हें रंगभेद का शिकार होना पड़ा। जिस वक्त यह अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, उस वक्त दिलजीत ने बहुत शांति के साथ हालात को संभाला और बिल्कुल नाराजगी जाहिर नहीं की।
बयान
"नया उबर ड्राइवर आ गया"
दिलजीत ने कहा, "जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, तो कुछ एजेंसियों ने रिपोर्ट किया। किसी ने मुझे लोगों द्वारा की जा रही टिप्पणियां भेजीं। लोगों ने कहा, नया उबर ड्राइवर आ गया है, या नया 7-11 कर्मचारी आ गया है। मैंने ऐसी बहुत सी नस्लवादी टिप्पणियां देखी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया एक होनी चाहिए और कोई सीमा नहीं होनी चाहिए।" गायक ने कहा कि उन्हें कैब या ट्रक ड्राइवर से तुलना किए जाने पर दुख नहीं होता है।
रिकॉर्ड
दिलजीत की एल्बम ने बनाया रिकॉर्ड
बता दें कि दिलजीत अपनी एल्बम 'ऑरा' के चलते ऑस्ट्रेलिया में कॉन्सर्ट करने पहुंचे थे। उनकी इस एल्बम ने बिलबोर्ड 200 एल्बम चार्ट में, 39वें स्थान पर अपनी जगह बना ली है। काम की बात करें तो, दिलजीत को आखिरी बार फिल्म 'सरदार जी 3' और 'डिटेक्टिव शेरदिल' में देखा गया था। वर्तमान में गायक फिल्म 'बॉर्डर 2' की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके अलावा सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा और मोना सिंह हैं।