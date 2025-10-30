दिलजीत दोसांझ हुए रंगभेद का शिकार (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@DILJITDOSANJH)

दिलजीत दोसांझ हुए नस्लभेद टिप्पणी का शिकार, लोग बोले- नया उबर ड्राइवर आ गया

लेखन ज्योति सिंह 10:09 am Oct 30, 202510:09 am

क्या है खबर?

पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ अपनी गायिकी से हमेशा लोगों का दिल जीत लेते हैं। देश और विदेशों तक उनके कई प्रशंसक हैं। फिलहाल, गायक अपनी एल्बम 'ऑरा' को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच, दिलजीत ने एक चाैंकाने वाला खुलासा किया। उन्हाेंने बताया कि कैसे एक कॉन्सर्ट के दौरान उन्हें रंगभेद का शिकार होना पड़ा। जिस वक्त यह अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, उस वक्त दिलजीत ने बहुत शांति के साथ हालात को संभाला और बिल्कुल नाराजगी जाहिर नहीं की।