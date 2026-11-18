दिलजीत ने सोशल मीडिया पर बताया कि गिरनार पर्वत लगभग 6.6 करोड़ साल पहले बना था। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति में इस पवित्र जगह के गहरे महत्व की ओर भी ध्यान दिलाया।

गिरनार पर्वत जूनागढ़ के पास स्थित एक प्रसिद्ध और आस्था का केंद्र है, जो हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है।

दिलजीत यहीं नहीं रुके, उन्होंने गिर नेशनल पार्क में सफारी का भी अनुभव लिया। वहां उन्होंने शेर देखते हुए अपनी कुछ तस्वीरें भी पोस्ट कीं।

यह सब उनके 'ऑरा इंडिया टूर 2026' का हिस्सा है, जिसके तहत वह 21 नवंबर को अहमदाबाद भी पहुंचेंगे।