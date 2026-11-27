दिलजीत दोसांझ के मुंबई कॉन्सर्ट के लिए उमड़ा जनसैलाब

दिलजीत दोसांझ के मुंबई कॉन्सर्ट के लिए उमड़े फैंस, धमकी भी नहीं कम कर पाई जोश

लेखन ज्योति सिंह 07:07 pm Nov 27, 202607:07 pm

क्या है खबर?

दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने ऑरा इंडिया टूर को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इसी कड़ी में वह आज रात, 27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में लाइव परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में बम की धमकी मिलने के बावजूद, दिलजीत के शो के लिए फैंस का जोश कम नहीं हुआ और वह कॉन्सर्ट का गेट खुलने से पहले ही हजारों की तादात में वेन्यू पर पहुंच गए।