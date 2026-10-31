दिलजीत दोसांझ CJP पर बरसे- मैं शांत हूं, शांत रहने दो; पंजाबियों को लड़ना मत सिखाओ

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने देर रात इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर दिलजीत के तंज का जवाब दिया।

उन्होंने अपनी आलोचना की वजह बताते हुए लिखा, 'पाजी, जून में जब हम प्रदर्शन कर रहे थे, तब आपके बयान से मुझे थोड़ा दुख हुआ था। ये आपके खिलाफ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, बल्कि ऐसा इसलिए था, क्योंकि मैंने हमेशा आपको हक और सच के लिए आवाज उठाते देखा है, जैसा कि आपने खुद भी कहा है।'