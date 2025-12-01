'बिग बॉस 19' को मिले 6 फाइनलिस्ट, जानिए सभी के नाम और संपत्ति

सलमान खान के रियलिटी शो ' बिग बॉस 19 ' ने अपने अंतिम हफ्ते में प्रवेश कर लिया है। ताजा 'वीकेंड का वार' एपिसोड में अशनूर कौर और शहबाज बदेशा को घर से बेघर कर दिया गया। अब शो को अपने टॉप 6 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं जिनके बीच विजेता बनने के लिए तगड़ी टक्कर होगी। गौरव खन्ना पहले ही 'टिकट टू फिनाले' जीतकर सीधे फिनाले में प्रवेश कर चुके हैं। यहां जानिए सभी टॉप 6 प्रतियोगियों के नाम और उनकी संपत्ति।

#1 & #2 गौरव खन्ना और प्रणित मोरे टीवी के चर्चित अभिनेता और 'बिग बॉस 19' के फाइनलिस्ट गौरव, शाे से प्रति सप्ताह करीब 17.5 लाख रुपये वसूल रहे हैं जो उन्हें इस सीजन का सबसे महंगा प्रतियोगी बनाता है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, गौरव की कुल संपत्ति 8 करोड़ रुपये से 15 करोड़ रुपये के बीच है। दूसरी तरफ, स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे फिनाले में अपनी जगह बना चुके हैं। TOI के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति 4 से 8 करोड़ रुपये के बीच है।

#3 & #4 फरहाना भट्‌ट और तान्या मित्तल फरहाना भट्‌ट, जिन्हें फिल्म 'लैला मजनू' (2018) और 'नोटबुक' (2019) के लिए जाना जाता है, वह 'बिग बॉस 19' के फिनाले वीक में शामिल हो गई हैं। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति 1.5 से 3 करोड़ रुपये आंकी गई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल पूर्व मिस एशिया टूरिज्म (2018) रह चुकी हैं। इसके अलावा उनका खुद का कपड़ों का कारोबार है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी संपत्ति कुल 2 करोड़ रुपये है।

